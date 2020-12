Manager azienda investe con l'auto il sindacalista che protesta

23 dicembre 2020 a

Il segretario della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà, è stato investito dall’amministratore delegato dell’azienda Voss Fluid, mentre davanti ai cancelli era in corso un presidio permanente. L’uomo, informa una nota della Cisl, avrebbe prima insultato il sindacalista, per poi investirlo con l’auto.

«Stamattina è arrivato prima il consulente dell’azienda, velocissimo in auto rischiando di investire due lavoratrici - racconta Donegà - con un’arroganza inaudita ha inveito contro i lavoratori con tono minaccioso dicendo "vedrete tra qualche ora come dovrete vergognarvi". "Poi è arrivato l’amministratore delegato - prosegue - che ha iniziato a urlare che dovevamo vergognarci, inveendo con insulti pesantissimi contro i lavoratori e i sindacalisti. Poi ha accelerato investendomi e facendomi cadere. Fortunatamente le persone lo hanno fermato". Sul posto sono giunte ambulanza e polizia. Donegà è stato portato in ospedale per accertamenti.

