Contro il Covid torna l'idrossiclorochina. Il Piemonte apre la strada

I medici di famiglia e quelli delle Usca potranno utilizzare l’idrossiclorochina nelle terapie domiciliari sui pazienti colpiti dal Covid. A poco più di dieci giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha revocato il divieto all’uso del farmaco disposto lo scorso 22 luglio dall’Agenzia italiana del farmaco, la Regione ricomprende nelle linee guida la possibilità di utilizzo del Plaquenil (questo il nome commerciale del medicinale) off label, ovvero per scopi non indicati nel bugiardino. Ecco in allegato la circolare dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi, Regione Piemonte.

La lettera della Regione Piemonte

