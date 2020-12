Idrossiclorochina, scossone al regime Covid. Baldassarre (Lega): "La politica chieda scusa"

12 dicembre 2020 a

Il Consiglio di Stato ha detto sì all’uso dell’idrossiclorochina come terapia per il Covid 19, farmaco che era stato illegittimamente e arbitrariamente sospeso. "Questa sentenza ridà dignità e centralità all’autonomia prescrittiva dei medici - dichiara Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega - Soprattutto a quelli che in passato si sono battuti per la somministrazione del farmaco. Un passo in avanti nello sforzo collettivo del Paese per fronteggiare efficacemente la pandemia. Ora la politica e le istituzioni chiedano scusa per la loro ingerenza e riportino al centro del sistema sanitario il ruolo dei medici che con il loro prezioso contributo ed intelligenza sono il vero potere di contrasto alla pandemia. La Sanità non si governa con i diktat".

Colpo di scena, in Italia il Covid si può curare anche con l'idrossiclorochina

