Medici e infermieri rifiutano l'assunzione per non lavorare nei reparti Covid

Rifiutano l'assunzione per non lavorare in reparti Covid. E' accaduto in Veneto come riportato sul sito di Repubblica. A dirlo è Patrizia Simonato, direttore generale di Azienda Zero, l’ente di raccordo del sistema sanitario regionale del Veneto. Secondo la Simonato da febbraio a oggi sono più di 4mila i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e gli operatori sociosanitari che hanno rifiutato l’assunzione.

E pensare che il sistema sanitario del Veneto è già in sofferenza a causa del Covid. L'attività delle sale operatorie, infatti, è stata ridotta del 30% per dirottare l'attuale personale nei reparti Covid.

