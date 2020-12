Covid, spunta la classifica dei virologi. Matteo Bassetti, impensabile retroscena con le apparizioni in tv

17 dicembre 2020 a

a

a

Non c’è virus più potente della vanità dei virologi. Ecco Matteo Bassetti che celebra il suo terzo posto nella improbabilissima classifica della popolarità dei virologi tv. E pubblica orgoglioso la pagella che gli hanno dato, che dice che farebbe boom in politica. Ma con ritrosia finge: “Ma no, io voglio fare il prof!”.

Secono la pagella degli esperti di Leggo.it il direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genovasi becca un 8,5. "Si è creato un personaggio, ha catalizzato una parte del Paese - si legge nel giudizio pubblicato - Abbastanza furbo da strappare consensi in tv, sia da chi lo invita sia da chi lo guarda. Andando indietro nei mesi si scopre che qualche incongruenza nel suo credo c'è stata. Certo se scendesse in politica, se la giocherebbe con i migliori in fatto di capacità di stare in video. Ma (per ora) fa il virologo". Bassetti però, orgogliosissimo del voto conquistato, pubblica la classifica su Instagram ma spegne gli entusiasmi sull'impensabile retroscena delle apparaizioni in tv ai tempi della pandemia: "Continuerò a fare il medico e il professore universitario - scrive - L'unico mestiere che conosco bene e che so fare"

"La cosa peggiore è l'incoerenza". Perché sul lockdown di Natale Bassetti affonda il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.