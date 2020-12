Harry e Meghan come gli Obama: accordo con Spotify per una serie di podcast

15 dicembre 2020 a

I duchi di Sussex hanno seguito le orme degli Obama firmando un accordo con Spotify per una serie di podcast, un altro passo nella costruzione del loro brand, che punta ad essere miliardario. L’obiettivo di Archewell Audio è «confortare e intrattenere il pubblico di tutto il mondo», presentando «diverse prospettive e voci», ha affermato l’azienda svedese. Il primo podcast uscirà questo mese, uno speciale in occasione delle festività, con «storie di speranza ed empatia» raccontate da ospiti «da cui trarre ispirazione». Harry e Meghan, presentandosi nell’audio entrambi senza titoli ma solo con i nomi di battesimo, hanno messo l’accento sulla comune «passione per incontrare persone e ascoltare le loro storie». «E non importa quale sia la storia, di solito queste offrono una comprensione della persona che hai di fronte. E in qualche modo, ricordano la tua storia». Questo è il progetto dei duchi di Sussex: «Presentare diverse prospettive e voci che forse non sono state sentite prima. E trovare il terreno comune. Perchè quando ciò accade il cambiamento è davvero possibile».

