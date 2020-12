Speranza e il piano vaccino senza date: a gennaio si inizia ma aspettiamo l'Europa

14 dicembre 2020 a

Nel giorno in cui la prima infermiera americana si sottopone al vaccino negli Usa, in Italia dobbiamo accontentarci del "piano" di Roberto Speranza. «Gennaio - dice il ministro della Salute al Tg3 - sarà il mese in cui apriremo le vaccinazioni in tutti i Paesi europei. L’Italia sta chiedendo un giorno» unico «per partire in tutti i Paesi europei, sarebbe il segnale giusto».

Però «il vaccino non arriverà subito per tutti: bisogna scegliere alcune categorie e poi ci vorrà un pò di tempo per poter avere le dosi necessarie per tutti. A fine dicembre - ha ricordato - verrà autorizzata un’azienda farmaceutica, poi speriamo che nel giro di un po' di tempo possano arrivare le autorizzazioni per le altre».

«Bisogna resistere, e le misure» anti-Covid «nel frattempo sono l’unica strada», in attesa del vaccino, «per contenere il contagio».

