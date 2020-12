Dpcm Natale, no agli spostamenti. Silvio Brusaferro (Iss): "Se si allentano misure l'epidemia riprende"

12 dicembre 2020 a

Allentare le misure sugli spostamenti a Natale e Capodanno? Il Dpcm anti-Covid19 potrebbe essere cambiato consentendo la mobilità tra i piccoli Comuni ma gli esperti, che collaborano con il governo nella gestione della pandemia bocciano l'ipotesi: meglio mantenere i divieti per evitare che l'epidemia riprenda "La situazione epidemiologica rimane grave. Le modulazioni delle regione autonome evitino rilassamenti delle misure che comportino la ricrescita dei nuovi casi". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente Iss nella conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia.

E ancora: "Dobbiamo ridurre il più possibile il numero di nuovi casi. Durante le feste dobbiamo fare tutti gli sforzi per fare in modo che quando si riprendano le attività a gennaio si abbiano un numero di nuovi casi significativamente più basso dell'attuale: ora è troppo alto. Il calo dell'Rt deve essere rapidamente accompagnato dalla riduzione di nuovi casi", ha aggiunto. "Bisogna fare tutti gli sforzi da subito anche sfruttando periodi dove le attività sono ridotte perché è positivo che si sia arginato (il virus) senza lockdown nazionale ma solo le misure funzionano. È chiaro che come si allenta, la ripresa di comportamenti a rischio determina una ripresa dell'epidemia. Dobbiamo essere sempre molto cauti".

