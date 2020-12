Importava farmaci dall'Etiopia, a Malpensa sequestrate 26 mila compresse

05 dicembre 2020 a

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all’aeroporto di Malpensa, insieme ai finanzieri del Gruppo di Malpensa, hanno sequestrato migliaia di farmaci rinvenuti in alcuni bagagli portati al seguito da un passeggero di origine congolese, proveniente da Addis Abeba (Etiopia) e destinati al commercio al dettaglio. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 26.000 compresse di vari medicinali, tra i quali era presente un farmaco con il principio attivo «Dexamethasone», uno steroide antinfiammatorio economico e utilizzato per il trattamento dei pazienti Covid in ossigenoterapia. Oltre ai medicinali sono stati trovati nei bagagli anche prodotti cosmetici di vietata introduzione nel territorio.

Il passeggero fermato, nonostante avesse già consegnato i propri documenti, ha tentato la fuga cercando di rimpossessarsi dei bagagli contenenti la merce illegale. Il tentativo è stato vanificato dall’intervento dei militari della Guardia di Finanza. Per i prodotti cosmetici è stata disposta la termodistruzione. Sentito il pm di turno della procura di Busto Arsizio, l’uomo è stato deferito ai sensi del decreto legislativo 219/2006 che riguarda la normativa sui farmaci e ai sensi dell’articolo 340 del codice penale per interruzione di pubblico servizio.

