Como: Gdf ferma un'auto per un controllo, arrestato latitante

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Un uomo, latitante dal 2018, è stato arrestato dalla Guardia di finanza a Como durante un controllo. I militari sulla strada provinciale Novedratese hanno fermato un'auto, diretta ad alta velocità verso Como. Le tre persone a bordo, un italiano e due cittadini marocchini, sono stati trovati senza documenti di riconoscimento e l'uomo alla guida del mezzo anche senza patente di guida, mai conseguita.

I tre hanno spiegato di essere partiti da Monza per recarsi in provincia di Como per acquistare capi d'abbigliamento, ma dai controlli effettuati i militati hanno rilevato che i due cittadini marocchini a bordo dell'autovettura erano entrati clandestinamente in Italia e che uno era colpito da un provvedimento di cattura emesso nel 2018 dal Tribunale di Lecco per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Como e denunciato, come l'altro connazionale, per la presenza irregolare sul territorio italiano. Tutti e tre sono stati multati per violazione delle norme per il contenimento del coronavirus.