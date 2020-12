Coronavirus, il bollettino del 3 dicembre è drammatico: record di morti

03 dicembre 2020 a

Diminuiscono i contagi ma aumentano i morti per il coronavirus. Sono 23.225 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.664.829 da inizio pandemia. Numero record dei morti: in 24 ore sono decedute in Italia 993 persone per un totale di 58.038 decessi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino del 3 dicembre del ministero della Salute, il più drammatico della seconda ondata.

L’aumento dei casi è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 quelli processati. Il rapporto tamponi/positivi è al 10,2%. Sul fronte ospedaliero prosegue il calo dei ricoverati con sintomi (-682) determinando un totale di 32.454. Più contenuto il calo nelle terapie intensive (-19) e che porta il totale a 3.597. Sul dato assoluto dei nuovi ingressi nelle rianimazioni si registra un dato pari a 217 pazienti. La Lombardia continua ad essere la regione con il maggiore numero di nuovi contagiati (3.751), seguita da Veneto (3.581) e Piemonte (2.230). La regione dove si registrano meno contagi è la Valle D’Aosta (42).

