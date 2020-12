Speranza in Senato: il vaccino anti-Covid non sarà obbligatorio, per ora

02 dicembre 2020 a

a

a

Il vaccino anti-Covid non sarà obbligatorio, per ora. Il governo "non pensa all’obbligatorietà delle vaccinazioni, ma valuteremo durante la campagna. Il nostro obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle comunicazioni al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid. "La distribuzione del vaccino sarà centralizzata e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani, il vaccino è bene comune", ha detto il ministro che nel pomeriggio sul piano vaccini riferirà anche alla Camera.

Ilaria Capua, a Dimartedì la mazzata sui prossimi mesi: i vaccinati infettano

"Non vogliamo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione, il nostro obiettivo è raggiungere il prima possibile l’immunità di gregge, ma vediamo la luce in fondo al tunnel", ha spiegato Speranza che ha anticipato alcune delle miosure che saranno contenute nel Dpcm per il Natale che dovrà essere emanato entro domani, 3 dicembre: "L’orientamento del governo, durante le feste natalizie, è di disincentivare gli spostamenti internazionali, limitare gli spostamenti tra le Regioni e nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio limitare gli spostamenti anche tra i Comuni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.