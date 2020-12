Rosa Bazzi è positiva al Covid. Isolata in carcere

01 dicembre 2020 a

Rosa Bazzi ha il coronavirus. La donna, condannata all'ergastolo insieme al marito Olindo Romano per la strage di Erba, è detenuta nel carcere di Bollate. A diffondere la notizia della positività al Covid è stato il suo avvocato Fabio Schembri, che lo ha comunicato attraverso Le Iene.

Rosa Bazzi è stata isolata ma è asintomatica e sta bene. Dopo il tampone effettuato qualche giorno fa l'annuncio del legale: "Rosa è positiva, al momento si trova al reparto Covid del carcere di Bollate, dove resta comunque ristretta.

L’intervista di Schembri da parte de Le Iene durante la quale è avvenuto lo scambio d’informazioni andrà in onda stasera, e verte su una recente testimonianza che avvalorerebbe la tesi dell’accusa: una donna, a quanto pare, avrebbe dichiarato di aver visto Olindo Romano e Rosa Bazzi entrare -nel giorno della strage- nella corte del palazzo di via Diaz dove abitavano i coniugi Marzouk-Castagna. Il legale Schembri avrebbe comunque dichiarato di voler avere chiarimenti sulla testimonianza, come riportato dall'Adnkronos: “Se c’è una persona che ha visto qualcosa quella sera, che venga fuori. Perché come ben sapete, riteniamo i coniugi del tutto estranei ai fatti accaduti in Erba“.

