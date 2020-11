Speranza va da Fazio in tv a dire che vuole l'obbligatorietà del vaccino anti Covid

22 novembre 2020 a

Eccolo Roberto Speranza, riappare in televisione da Fabio Fazio a Che tempo che fa per confondere le idee ai cittadini. In perfetto "ma anche" modello veltroniano, il ministro della salute si esprime sull’obbligatorietà della vaccinazione antiCovid.

“Io penso che l’Italia debba provare a raggiungere l’immunità di gregge con la persuasione. Io penso che con una campagna vera in cui spieghiamo perché è giusto fare il vaccino riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge senza l’obbligatorietà. Ma è evidente che dobbiamo raggiungerla quindi lo valuteremo in corso d’opera”.

Quindi la teoria del governo è: o vi convincete o vi convinciamo. Il che non rappresenta davvero il massimo come modello di persuasione.

Ora manca solo un tassello. Convincere – con i fatti e non con le parole – professori del livello di Crisanti che i vaccini sono sicuri. Ma oltre che demonizzare le persone che hanno dubbi non riescono a fare.

Se vogliono che gli italiani si vaccinino, è meglio che tacciano, questi ministri.

