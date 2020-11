"Il Covid rallenta". Bassetti a Domenica In poi le lacrime per la mamma scomparsa

22 novembre 2020 a

a

a

L’Italia «ha visto rallentamento del numero dei contagi», ma per vederne «il beneficio su ospedali ci vorranno due-tre settimane». Lo ha detto a Domenica In l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive all’Ospedale San Martino di Genova «Entro la prima settimana di dicembre - ha aggiunto - si potrà vedere allentamento sulla pressione ospedaliera», che «in alcune regioni come la Liguria da una settimana è già diminuita».

L'infettivologo Matteo Bassetti si commuove in diretta a Domenica In ricordando sua mamma scomparsa da poco pic.twitter.com/MWbR8q6GEZ — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) November 22, 2020

Poi Bassetti si commuove in diretta parlando di sua mamma scomparsa solo una settimana fa. Le lacrime gli rigano il volto: "Mi ha fatto commuovere", ammette in studio alla Venier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.