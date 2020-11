Morra fa litigare su Twitter pure Crosetto e Gasparri

21 novembre 2020 a

a

a

Il caso Morra fa litigare su twitter anche Guido Crosetto e Maurizio Gasparri.

Tutta colpa della Rai, potremmo dire. E a causa di un tweet del vicesegretario del Pd Andrea Orlando, che ha provocato lo scontro tra i due.. Ha scritto il numero due di Nicola Zingaretti: "Tocca al direttore generale della Rai o a un direttore di rete stabilire ciò che un esponente politico può dire. Credo che quello che è avvenuto a Morra, al di là delle sue discutibilissime opinioni, costituisca un precedente gravissimo per la vita democratica". Il riferimento è ovviamente al no a Morra da parte della trasmissione Titolo Quinto.

La frase di Orlando è stata commentata con nettezza da Guido Crosetto: "Hai ragione!". E Maurizio Gasparri non si è fatto sfuggire la stilettata: "Ha ragione? Vergognatevi tu e lui".

Crosetto si è presa l'ultima parola: "Magari prima di insultare chiedi perché o leggi ciò che ho scritto sul tema: Morra e ciò che ha fatto meritano atti politici duri, ma non si può accettare che un manager Rai decida chi può parlare e chi no. Se in tv dice le stesse cose, invece, è giusto che la Rai prenda posizione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.