L'Aria Che tira, Matteo Bassetti spiega la verità su epidemia e morti: "Ancora tre settimane poi..."

"Quella crescita esponenziale che avevamo visto nelle settimane precedenti si è fermata però continueremo a vedere per le prossime 2 o 3 settimane ancora una pressione importante sulle terapie intensive". L'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto della situazione in collegamento a L'Aria Che Tira condotto da Myrta Merlino su La7. Sulla curva dei morti nel clou della seconda ondata il medico spiega: "Continueremo a vedere dei numeri importanti dei decessi, che però non sono lo strumento per monitorare questa epidemia".

