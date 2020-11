In Calabria sbarca Emergency. Gino Strada: accordo con la protezione civile

17 novembre 2020 a

In Calabria sbarca Emergency. Gino Strada con un post su Facebook ha annunciato: "Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto". Il medico fondatore dell'ente umanitario non ha chiarito se sarà o meno il commissario straordinario alla sanità calabrese ma ha ringraziato "il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno".

Intanto le figuracce sulla nomina per ala sanità calabrese fanno innervosire la maggioranza. "In Calabria c’è un’urgenza, bisogna nominare il commissario il prima possibile. Bisogna decidere subito e decidere bene - ha detto il ministro Luigi Di Maio a Cartabianca su Rai3 - In questi giorni ero molto preoccupato del dibattito intorno a Gino Strada. È un nome che ci invidiano in tutto il mondo, ma è sulla graticola da giorni, nel battage mediatico. Dobbiamo proteggerlo di più. Non voglio criticare il ministro Speranza, ma con un nome come quello di Gino Strada prima si accerta che la decisione sia praticabile e poi si annuncia".

