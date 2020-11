Nicola Gratteri, cosa rivela a Otto e mezzo: Gino Strada non va bene in Calabria, il nome giusto ce l'ho io

17 novembre 2020 a

Il governo non sa più che pesci pigliare in Calabria: fuori Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio resta l'ipotesi Gino Strada, ma resta da verificare la reale volontà dell'esecutivo di puntare sul medico fondatore di Emergency. Un nome che secondo il capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri non può funzionare. "Strada? Non va bene per la Calabria - ha detto il magistrato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - So le cose straordinarie che ha fatto in Africa, ma il problema in Calabria non sono gli ospedali da campo, ma le ruberie e l’acquisto dei materiali medici".

Insomma, per Gratteri "c’è bisogno di un manager, non di un medico. E non c’è bisogno nemmeno di ospedali da campo come se fossimo in Afghanistan: in Calabria ci sono 18 ospedali chiusi, meglio riaprire quelli. Come commissario, andrebbe bene un calabrese emigrato per fame, che ha fatto i concorsi al nord perché non ha voluto fare i concorsi deviati dalle mafie al sud, un professore universitario. Avrei un nome ma non lo dico", dice Gratteri buttando lì l'esca. Chi sa se qualcuno dalle parti di Palazzo Chigi, con la confusione che regna sul caso Calabria, non decida di farsi dire quel nome.

