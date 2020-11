Il bollettino di oggi: con meno tamponi calano i nuovi casi (27.354), stabili i morti (544)

16 novembre 2020 a

a

a

Diminuiscono i nuovi casi di positivi al Covid-19, 27.354 (ieri erano 33.979) a fronte però di una riduzione di tamponi come avviene di consueto la domenica: 152.663, rispetto ai 195.275 di quelli effettuati sabato (-42,612). In compenso aumenta la percentuale del numero dei positivi rispetto al numero dei tamponi, che arriva a 17,9%, mentre ieri era del 17,4%.

Resta stabile il numero dei decessi: 544 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.773 vittime dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 70 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva, così il totale sale a 3.492. Sono invece 489 in più i ricoverati con sintomi in ospedale per un totale 32.536 nei reparti.

Per quanto riguarda il Lazio sono 69.270 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 65.893 sono in isolamento domiciliare. Mentre 3.377 persone sono ricoverate, di cui 278 in terapia intensiva. Infine, 1.680 persone sono decedute e 15.731 guarite. In totale sono stati esaminati 86.681 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.