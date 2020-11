Arriva il tampone Covid fai da te. L'annuncio di Zaia

16 novembre 2020 a

Luca Zaia l'ha presentato durante una diretta Facebook. La sperimentazione del nuovo tampone Covid fai da te inizierà tra poche ore. Bisognerà valutarne l'attendibilità e la nocività e solo dopo ci potrà essere la validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il kit domestico costerà meno di 3 euro e sarà acquistabile in farmacia.

«La sperimentazione - si legge nel post di Zaia - avviene "in doppio": ogni esame eseguito con il fai da te viene infatti verificato sul soggetto con il classico tampone molecolare, per testarne l’affidabilità. Si tratta, in sintesi, di un tampone da inserire nelle fosse nasali che poi va messo nel contenitore del reagente, per avere il risultato di positività o meno al SarsCov2. Il passaggio cruciale - precisa il governatore veneto - sarà la validazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) sulla base di vari parametri, non solo quelli relativi alla specificità e sensibilità del test, ma anche la chiarezza nell’esecuzione, il fatto che non mostrino aspetti di nocività, e altri ancora. Superato questo step, i kit "formato domestico" saranno pronti per la vendita nelle farmacie. Una rivoluzione nei processi di screening. "Quando saranno disponibili - conclude Zaia - costeranno in farmacia meno di 3 euro; il dottor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, ha confermato la possibilità di averli in tempi brevi nelle farmacie".

