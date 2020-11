"Solo una volta invitata da un deejay". Belen a casa di Alberto Genovese

16 novembre 2020 a

a

a

Le ragazze coinvolte nelle feste che si svolgevano nell'attico milanese di Alberto Genovese hanno fatto anche il suo nome. E allora, come riporta il Corriere della Sera, Belen Rodriguez anticipa tutti e spiega le circostanze legate a quella serata.

Nelle sue stories Instagram, la showgirl rivela che, ai primi di settembre, è stata nell'attico di Alberto Genovese ma non perché invitata dal padrone di casa con cui non ha mai avuto alcun rapporto diretto. In quella circostanza venne invitata da un suo amico deejay che quella sera si sarebbe esibito. Belen spiega anche che si è trattato di una serata ordinaria, trascorsa a parlare con alcuni amici tra cui Carlo Cracco, presente perché impegnato in un servizio di catering. La Rodriguez racconta, poi, di essersi allontanata dalla festa verso le 11.30, con tanto di foto paparazzate. Insomma solo una volta e nulla più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.