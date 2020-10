De Martino ha una nuova fidanzata. Ecco chi è

27 ottobre 2020 a

a

a

Stefano De Martino avrebbe una nuova fidanzata. Romana di Fiumicino. La notizia viene da Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani, che "spara" la foto dell'ex marito di Belen Rodriguez assieme alla top model Maria Carla Boscono. Il rotocalco rosa spiega che i due, fotografati per le strade di Milano, avrebbero trascorso un week end insieme in un resort in Trentino Alto Adige. Lontana anni luce dal modello Belen, Maria Carla è la nostra top model più famosa al mondo. L'ultima campagna pubblicitaria, proprio di questi giorni, è quella di Valentino in cui la Boscono appare come mamma l'ha fatta.

Musa di moltissimi stilisti italiani e internazionali, Maria Carla ha avuto una figlia nel 2012, Marialucas, nata dalla relazione con Andrea Patti. L'ultima love story conosciuta è quella con il cantante Ghali. Iniziata a presto finita.

Stefano, nonostante i vari flirt che gli sono stati attribuiti dal momento della rottura con Belen (che intanto ha già reso pubblica la sua relazione con Antonio Spinalbanese) e il gossip dell'estate che vedeva il ballerino molto vicino ad Alessia Marcuzzi (con smentite da tutte le parti), fino a questo momento non si era mai visto al fianco di nessuna. Anche lui padre di un bambino, Santiago, un anno più piccolo di Marialucas, Stefano ha nove anni meno di Mariacarla (che ha compiuti a settembre 40). E conferma così la passione per le donne più grandi di lui, così come Belen ama i compagni più giovani. Chissà che non sia l'alchimia perfetta.

Video su questo argomento Stefano De Martino da urlo esce nudo dalla doccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.