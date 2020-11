Coronavirus, la Rai svela l'incredibile concessione ai single in Belgio: "Ognuno ha diritto a un compagno di coccole"

14 novembre 2020 a

La corrispondente Rai dal Belgio Marilù Lucrezio, svela la incredibile concessione fatta nel lockdown più duro di Europa: il diritto alle coccole dei single. All'inizio un lasciapassare per un "partner di coccole". Ma adesso si raddoppia, perché non tutti sono monogami: due partner di coccole ammessi per muoversi e andare dal coccolato. Però uno alla volta: e le scelte una volta fatte non possono più essere cambiate...

