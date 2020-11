Quarantamila nuovi casi di Covid, è record. Oltre 500 morti, stabile l'indice di contagiosità

13 novembre 2020 a

Ancora in salita la curva epidemica in Italia: nuovo record di casi oggi, 40.902 (ieri 37.978), a fronte del record anche di tamponi, 254.908, 20mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi è in lievissimo calo, 16,04% contro 16,1 di ieri. In diminuzione anche il numero dei decessi, 550 oggi contro i 636 di ieri, per un totale di 44.139. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 60 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, per un totale di 3.230.

