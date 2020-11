Cosa fa paura del Covid. Storace ad Agorà: e ora chiudete le scuole

12 novembre 2020 a

"Io non ho paura della sanità italiana perché è eccellente. Quello di cui ho paura è il caos". Il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace questa mattina, giovedì 12 novembre, è intervenuto ad Agorà, su Rai3.

"Ho paura della solitudine delle cure per il Covid. Spero che si possano evitare il più possibile i ricoveri, perché per le persone sono difficili da vivere”, ha detto Storace che per contrastare la seconda ondata del virus rilancia quanto riportato oggi in prima pagina su Il Tempo con un articolo a firma del direttore Franco Bechis: "Chiudete la scuola dei contagi". “Prima di chiudere tutto il Paese forse bisognerebbe cominciare a chiudere tutte le scuole. Perché i dati che vengono dalle scuole sono preoccupanti”, ha detto Storace illustrando i dati dell'incremento dei casi sui banchi di scuola.

