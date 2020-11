Sondaggio clamoroso, Giorgia Meloni sorpassa Conte. Governo nel caos

12 novembre 2020 a

Clamoroso ribaltone, Giorgia Meloni supera Giuseppe Conte nella fiducia nei confronti dei leader politici. A certificare lo straordinario trend di crescita della presidente di Fratelli d'Italia, e del contemporaneo crollo del consenso per il capo del governo, è il sondaggio Emg Acqua di Fabrizio Masia per Agorà. Nell'ultima settimana la Meloni ha guadagnato un punto percentuale conquistando la piena fiducia del 39% degli intervistati. Scende da 39 a 38 invece il premier Conte, tallonato ormai dal leader della Lega Matteo Salvini (34) e dai governatori superstar Luca Zaia (32) e Stefano Bonaccini (27), entrambi in crescita di due punti percentuali, spiega Masia nel programma condotto siu Rai3 da Luisella Costamagna.

In discesa anche la fiducia nel governo, ormai al 37% mentre quasi sei italiani su dieci bocciano l'esecutivo.

Per quanto riguarda il consenso ai partiti bocce quasi ferme. Nelle intenzioni di voto guadagna due decimi Fratelli d'Italia sempre più terzo partito dopo Lega e Pd, mentre cresce anche Forza Italia che va dal 6,7 al 6,8. Per gli altri partiti lievi perdite.

