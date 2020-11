11 novembre 2020 a

a

a

Tampone in ritardo. Anziana ricoverata in gravi condizioni. "È doveroso che la Regione si attivi immediatamente, per fare luce sull'inaudita vicenda della signora in gravi condizioni al San Camillo per un mancato tampone - dichiara Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - Anche perché è stata chiamata in causa anche la Procura di Roma vista che i parenti della signora hanno presentato regolare denuncia. In particolare la ASL Rm 3 dovrebbe rispondere sul colpevole ritardo visto che il medico di base della paziente aveva sottolineato l'urgenza dell'esame visto che si tratta di un'anziana con patologie. Del resto proprio la Regione, su nostra sollecitazione, ha stabilito che le persone fragili e, in particolare, gli anziani debbono avere la priorità. Chiediamo, infine, alla direzione sanitaria del San Camillo di tenere costantemente informati i parenti sullo stato di salute della signora che già devono pagare il prezzo di una grave carenza del sistema sanitario regionale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.