Roberto Burioni, l'ospedale San Raffaele contro il virologo: "Centinaia al cimitero? Basta bugie"

Il San Raffaele striglia Roberto Burioni e in una email l'ospedale invita il virologo a rassicurare i cittadini sul Covid invece di spaventarli. Mentre Burioni invoca sui social "basta bugie e parla di centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19 il San Raffaele non ci sta e corre ai ripari contro il Prof. La raccomandazione - secondo quanto riporta in esclusiva Repubblica - è contenuta in una nota riservata ai sanitari dipendenti interni del gruppo e ormai più ricercati dai mass media. "Pur riconoscendo l’autonomia di espressione, il Gruppo San Donato e l’università Vita-Salute San Raffaele lo invitano a considerazioni più rispettose della verità e del lavoro altrui" si legge nel documento.

Così l'azienda frena l'esperto e corre anche ai ripari sui social: "In merito al tweet postato questo pomeriggio dal professor Roberto Burioni, nel quale si fa riferimento ai pronto soccorso, il Gruppo San Donato e l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano si discostano dal pensiero del professore, in quanto le sue considerazioni sono del tutto infondate dal momento che non è a conoscenza della realtà clinica che si vive nei pronto soccorso e nei reparti Covid".

