Dpcm, reclusi con stile: i parrucchieri restano aperti anche nelle zone rosse

04 novembre 2020 a

Parrucchieri e barbieri resteranno aperti anche nelle zone rosse, quelle in lockdown secondo il Dpcm firmato questa notte dal premier Giuseppe Conte. Tra le poche modifiche apportate tra la bozza e la versione finale, c'è infatti quella sui parrucchieri: restano aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4. Conte illustrerà le misure in conferenza stampa oggi, e il decreto sarà pubblicato entro la mattina in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore domani.

Il governo, nelle ultime riunioni, ha fornito alle regioni garanzie sui ristori, sulle misure economiche e sui dati epidemiologici che porteranno alla suddivisione delle aree a rischio ma le misure del nuovo Dpcm non cambiano. È questo - secondo quanto si apprende - l’esito dell’ultima riunione tra il premier Conte e i capi delegazione sulle misure anti-Covid. Alla riunione hanno preso parte in video collegamento anche i ministri Patuanelli e Gualtieri al lavoro sul nuovo decreto ristori. Come chiesto dalle regioni ci sarà contestualità tra il varo del Dpcm e gli aiuti alle attività che verranno danneggiate dal nuovo provvedimento.

