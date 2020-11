Calabria zona rossa, arriva il commissario alla sanità. Il decreto del governo

04 novembre 2020 a

Un commissario per la sanità calabrese con la Regione che da domani potrebbe ritrovarsi zona rossa secondo il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte. Nella bozza del decreto recante disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria che sarà esaminato oggi dal Consiglio dei ministri si legge infatti della necessità di nominare un commissario ad Acta "al fine di assicurare, nella Regione Calabria, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo gli standard delle prestazioni a livello nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute".

La bozza del decreto sulla sanità calabrese

Il commissario sarà affiancato da "due sub commissari di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa", si legge nel testo. "Il Commissario ad acta per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di una struttura amministrativa di supporto composta da 25 unità" ed "entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale".

