Amore al Pentagono? L'intervista impossibile di Trump. Cosa risponde ai cronisti...

Le conferenze stampa di Donald Trump sono sempre uno spettacolo. Insomma, al presidente degli Stati Uniti i giornalisti non piacciono moltissimo, e le sue rispostacce o i battibecchi durante gli incontri con i cronisti sono all'ordine del giorno, soprattutto ora che siamo arrivati nel periodo più caldo della campagna elettorale che lo vede contrapposto al candidato democratico Joe Biden.

Ecco, in questa intervista siamo oltre, anche perché nasce dalla fantasia del doppiatore satirico Fabio Celenza. Tra rostelle abruzzesi, amori non corrisposti al Pentagono e mascherine che coprono strani rumori ecco le "domande scomode" andate in onda su Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro su La7. Di seguito e A QUESTO LINK il video.

