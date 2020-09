Spunta il video dell'esame di Luis Suarez. Ecco le risposte (impossibili)

26 settembre 2020 a

a

a

Spunta il video dell'esame di italiano di Luis Suarez tra futuro-passato, domande e risposte impossibili, Pirandello e Dolce Stil Novo. Lo scoop è del doppiatore satirico Fabio Celenza che a Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi, ha immaginato il dialogo tra il calciatore del Barcellona, finito nella bufera per l'inchiesta sul test per la cittadinanza italiana effettuato all'Università degli Stranieri di Perugia, e il suo esaminatore. È tutto inventato, sia chiaro, ma forse potrebbe essere andata in modo simile...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.