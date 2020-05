Il mistero di Kim Jong-un. Sesso e autoscontro, dove era finito il dittatore coreano

Kim Jong-un spiega il mistero della sua sparizione. Il leader della Corea del Nord, dato per morto dopo un intervento chirurgico, è tornato in pubblico e ha raccontato la sua versione. Interpretata, per così dire, dal doppiatore satirico Fabio Celenza che si è sbizzarrito nel dare la voce a Kim durante l'ultima puntata di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro su La7. Tra sesso andaluso, magliette tatuate, ubriacature di "coronamignon" e un'inedita confessione finale sul vero padre, ecco il video ironico doppiato da Celenza sul labiale del dittatore coreano che non smette di far parlare di sé.