Dritto e rovescio, la Cina di nuovo sotto accusa. Paolo Del Debbio: "Sul coronavirus nato in laboratorio qualche dubbio viene"

La Cina ancora sotto accusa. Il dubbio atroce sul coronavirus nato in laboratorio a Wuhan riesplode in diretta a Dritto e Rovescio, il programma condotto dal Paolo Del Debbio. "A un certo punto sono andato a rivedere questa cosa qui" dichiara il conduttore. "Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il virus è nato sì o no in laboratorio? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e qualche dubbio così viene" si interroga Del Debbio.

La Cina ha mentito sull'origine del virus?



Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/U2X77bfkKe — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 29, 2020

"Il virus è nato lì, ora hanno il vaccino e sono quelli che a livello economico si sviluppano di più - dichiara - Non è detto che uno più uno più uno faccia tre, può fare anche due o cinque o zero, però è giusto chiederselo".

