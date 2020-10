Monsignor Giovanni D'Ercole si dimette e si ritira in monastero

29 ottobre 2020 a

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Ascoli Piceno presentata da mons. Giovanni D’Ercole e ha nominato Amministratore Apostolico della medesima sede mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti. Monsignor D’Ercole aveva annunciato le dimissioni dai canali social della diocesi, annunciando che sarebbe andato in un monastero.

#SBi news: Mons. Giovanni D'Ercole lascia la diocesi Ascoli Piceno per ritirarsi in monastero. La notizia, inattesa, in un video.

Sarà mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti - su nomina di #PapaFrancesco - a svolgere ruolo di Amministratore Apostolico. https://t.co/wSYPD8hYBQ pic.twitter.com/myKUtKFiQJ — Seraphicum (@Seraphicum) October 29, 2020

È «una scelta difficile, sofferta ma profondamente libera, ispirata al servizio della Chiesa e non al mio interesse personale», ha spiegato. «In un momento difficile come questo in cui regna confusione nella nostra società, in cui c’è tanta paura, io credo, sento profondamente il bisogno di dedicarmi alla preghiera - ha aggiunto - Entro in un monastero dove potrò accompagnare il cammino della Chiesa in modo più intenso, nella meditazione, nella contemplazione e nel silenzio».

