L'appello drammatico del sindacato di polizia: "Ci massacrano, i facinorosi vanno puniti severamente"

«Anche questa sera guerriglie, ancora una volta Roma assediata dai violenti. I nostri colleghi sono in mezzo ai tafferugli mentre le loro famiglie a casa ad aspettarli con il cuore in gola. Non se ne può più, non è normale in un paese civile». È lo sfogo di Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Stiamo vivendo un’emergenza nell’emergenza: se da una parte c’è il dilagare dei contagi, dall’altra c’è un vero e proprio problema di ordine pubblico - aggiunge - Domani il ministro Lamorgese terrà un tavolo sull’ordine e la sicurezza pubblica in relazione a quanto sta accadendo. Ci aspettiamo misure efficaci e idonee, così come ci aspettiamo pene severe per tutti questi facinorosi che stanno devastando le città»

