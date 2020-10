Così la ristoratrice sbugiarda Conte. Salvini: su che pianeta vive il governo?

25 ottobre 2020 a

"Abbiamo messo i tavoli a un metro, la mascherina per entrare per un uscire, abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto. Chiudessero quelli che non rispettano le regole". Si era messa in ginocchio per simboleggiare le drammatiche difficoltà del settore la ristoratrice che ieri sera a piazza del Popolo protestava contro il Dpcm che anticipa l'orario di chiusura dei locali alle 18. Ennesima mazzata per un comparto ormai alla canna del gas. " Un rappresentante mi ha detto che si è venduto l'oro di famiglia per comprare i libri della figlia. Mi sono rotta di vedere gente onesta ridotta alla fame. Come mangiamo? Come fanno i nostri dipendenti?", dice la donna in un video rilanciato dal leader della Lega Matteo Salvini (di seguito o a QUESTO LINK il video postato su facebook).

"Ci vogliono chiudere? Ci diano un'ancora per sopravvivere. A Roma i piccoli imprenditori vengono presi per il collo e per due spicci, che permettono di non suicidarsi, vendono tutto. Questo succede ma tutti girano la testa dall'altra parte - è la'ccusa della ristoratrice - Ci hanno detto reinventatevi, fate le consegne a domiciliio... Ma come si fa? Siamo abbandonati". Uno sfogo condiviso da una fetta sempre crescente di cittadini e piccoli imprenditori messi in ginocchio.

