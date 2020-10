La verità sul vaccino anti-Covid? Cosa deve ammettere Speranza da Scanzi

24 ottobre 2020 a

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza frena gli entusiasmi legati all'arrivo del vaccino anti-Covid. “Il risultato arriverà nel giro di pochi mesi. Questa è la nostra opinione sulla base delle valutazioni scientifiche e anche dei contratti europei, ma quando arriverà il vaccino, non sarà la soluzione di tutto”.

Speranza lo ha detto ad Accordi&Disaccordi il talk di Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove commentando le affermazioni di Luigi Di Maio e dello stesso premier Giuseppe Conte che aveva parlato di fine anno come termine di arrivo delle prime dosi.

“Ci sarà un tempo necessario, non arriveranno le dosi tutte insieme, ma alcuni dei contratti che abbiamo segnalano la scadenza di dicembre. Parliamo di candidati vaccini, che diventano tali solo quando completano il loro percorso presso le autorità che autorizzano”, dice il ministro. Una doccia fredda per chi sperava che il vaccino spazzasse via contagi e lockdown.

