Coronavirus, anestesisti disperati: tra 15 giorni senza terapie intensive

I rianimatori non basteranno, sono già sovraccarichi di turni. A lanciare l'allarme è l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani che teme un raddoppio dei ricoveri in Terapia intensiva entro 15 giorni. "Se la curva dei contagi manterrà l'attuale andamento e nell'attesa di vedere gli effetti delle misure dell'ultimo Dpcm: quello sarà il punto di rottura ed il momento in cui entreremo in crisi perché la dotazione organica disponibile di anestesisti-rianimatori non sarà sufficiente a fare fronte all'emergenza".

