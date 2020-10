Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: dalle 23 alle 5 vietato uscire di casa. Serve l'autocertificazione

21 ottobre 2020 a

Da domani 22 ottobre fino al 13 novembre non ci si potrà muovere dalla Lombardia se non per motivi indifferibili. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l'ordinanza che dispone il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19".

Pochi posti letto, pochi medici e troppi contagi: la decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che se a fine mese saranno confermate potrebbero portare fino a quattromila ricoveri. Dunque per la Regione Lombardia si tratterebbe di una stretta obbligata: dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si può spostare solo per "comprovate esigenze lavorative" situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. Sarà necessaria un'autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull'emergenza Coronavirus.

