Rai, sette positivi negli studi de La Vita in diretta e Oggi è un altro giorno: rischio sospensione

Giada Oricchio 21 ottobre 2020 a

a

a

Allarme Coronavirus in Rai: sette positivi al virus nello studio 3 di Via Teulada a Roma fanno tremare la tv pubblica. Secondo Dagospia alcuni tecnici e collaboratori sarebbero stati contagiati dal Covid 19 finendo in quarantena e mettendo a rischio due trasmissioni: La Vita in Diretta di Alberto Matano e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che vanno in onda proprio da lì. Adesso la task force della Rai sta vagliando anche l'ipotesi di sospenderle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.