21 ottobre 2020 a

"Di qualsiasi cosa si tratti sono contro Lea Vergine". Come ultimo ricordo quello di Pasquale Leccese sembra davvero poco carino. Lui è uno dei più importanti galleristi milanesi ed ha pubblicato sul Corriere della sera questo necrologio per ricordare la critica d’arte scomparsa piegata dal Covid a 24 ore dalla morte per lo stesso motivo del marito, il designer Enzo Mari.

