Nel Pd (e nella maggioranza) litigano su tutto. Orfini: fermiamo il concorso straordinario della scuola. Ira M5s

21 ottobre 2020 a

a

a

Scintille tra i dem e nella maggioranza sulla scuole. Alla vigilia del concorso straordinario per i docenti precari anche dal Pd piovono proteste mentre i 5Stelle provano a resistere. "Chiediamo giustamente di limitare gli spostamenti e variamo misure sempre più restrittive. Contemporaneamente obblighiamo 60.000 docenti precari a muoversi per l'Italia per un concorso che avrà effetti tra un anno. È una follia", è il tweet del deputato del Pd, Matteo Orfini, indirizzato al premier Giuseppe Conte e al segretario dem Nicola Zingaretti.

A replicare al fuoco amico di Orfini, dopo le richieste di Lega e Fratelli d'Italia di posticipare il concorso per gli evidenti rischi di contagio, è la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato, Bianca Laura Granato. "Le misure di sicurezza saranno rigidissime", assicura. "Che la Lega e la destra utilizzino la scuola per fare polemiche strumentali e a fini elettorali è normale (...). Ma che si continui a fare polemiche da dentro la maggioranza, come ha fatto oggi il deputato Orfini del Partito Democratico ad esempio, non è più tollerabile. Si lavori e si collabori per il bene della scuola e del sacrosanto principio di accesso ai ruoli pubblici tramite prove che premino i più meritevoli – conclude – anziché fare esternazioni assurde e inutili, buone solo a dar manforte agli attacchi di Salvini e della destra”. SI apre un nuovo fronte di scontro in una maggioranza sempre più trapallante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.