Coronavirus, in Europa l'Italia è record solo per i morti

In Europa contro il coronavirus molto meglio i Paesi sovranisti come l'Ungheria di Orban

18 ottobre 2020 a

a

a

Italia è fra i peggiori paesi di Europa nella gestione della pandemia dall'inizio dell'anno. È quartultimo fra 44 Paesi (peggio hanno fatto solo Belgio, Gran Bretagna e Spagna) per numero di vittime di coronavirus rispetto alla popolazione di ciascun Paese. Questo è il criterio con cui si punta il dito nei confronti degli Usa (un morto ogni 1.491 abitanti), e del Brasile (un morto di virus ogni 1.424 abitanti).

L'Italia non ha fatto molto meglio, registrando una vittima ogni 1.654 abitanti, e ha fatto peggio di quasi tutti i grandi paesi d'Europa. In Francia c'è stato un morto ogni 2.014 abitanti, in Portogallo un morto ogni 4.717 abitanti, in Germania un morto ogni 8.426 abitanti, in Grecia addirittura un morto ogni 21.285 abitanti. Meglio dell'Italia anche i sovranisti di Visegrad: Ungheria (1 morto ogni 8.714abitanti) e Polonia (1 ogni 10.742 abitanti).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.