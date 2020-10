Scambisti senza regole nel club privè affollato: interviene la polizia e chiude il locale

17 ottobre 2020 a

La Polizia di Stato di Firenze ha fatto irruzione in un locale per scambisti: al termine dei controlli multe per affollamento e mancanza delle mascherine chirurgiche tra i presenti. L’altra sera i poliziotti hanno fatto un blitz nel «Royal Club Privé» di via Michelacci, nella zona di Peretola. A causa dei troppi clienti, sprovvisti dei necessari dispositivi di protezione sul viso, e per il mancato rispetto dalla distanza interpersonale, la polizia ha chiuso per cinque giorni il locale per adulti, gestito da un’associazione ricreativo, e multato di 400 euro il responsabile.

Sono stati multati anche alcuni dei clienti. Dalle pagine social del «Royal Club Privé», che si presentava come un «circolo trasgressivo» si apprende che l’attività non riaprirà i battenti ben oltre la chiusura disposta dalla questura. «In base al Dpcm del 12 ottobre, il locale resterà chiuso fino al 30 ottobre» si legge in un post.

