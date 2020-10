Le mamme contro De Luca per la chiusura delle scuole

16 ottobre 2020 a

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, stabilita ieri con l’ordinanza del "governatore" della Campania Vincenzo De Luca, scatena i malumori anche da parte dei genitori del Salernitano. In mattinata, sono diventate virali sui social le foto di un bambino mentre, con il grembiule, è seduto vicino ad un banco monoposto davanti ai cancelli chiusi della scuola Matteo Mari nel quartiere Torrione a Salerno.

Del fatto, però, la dirigente scolastica, Flavia Petti, dice all’AGI di «non essere a conoscenza» e di essere «totalmente estranea». Nei pressi di quell’istituto, intanto, si sono ritrovati genitori di bambini che frequentano diversi istituti scolastici salernitani. La maggior parte di loro ribadisce che la scuola è, sul fronte contagi, sicuramente più sicura di altri luoghi che, invece ora, con le scuole chiuse, potrebbero raggiungere i ragazzi. E, mentre su Change.org è stata avviata una petizione per chiedere la «immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in Campania», a Salerno si sta organizzando un sit-in, nella mattinata di domani, per ribadire la contrarietà al provvedimento.

