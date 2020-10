Coronavirus, tutti a casa dalle 22: il governo pensa al coprifuoco

16 ottobre 2020 a

Sta per arrivare il coprifuoco, tutti a casa dalle ore 22 e didattica a distanza nelle scuole superiori. Sarebbero queste le nuove misure sulle quali sta ragionando il Governo per provare a fermare l'impennata della curva del coronavirus. La situazione sta peggiorando e gli scienziati senza mezzi termini definiscono la situazione "acura". Nel frattempo Giuseppe Conte lancia un nuovo appello agli italiani con i social: "Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese...". L'obiettivo è scongiurare un altro lockdown nazionale: per ora si guarda alla Francia mentre sulla scuola continua lo scontro tra governatori e ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

