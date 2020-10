Pescherecci sequestrati in Libia, manifestazione in piazza con Matteo Salvini

14 ottobre 2020 a

"Siamo qui a Roma per dare sostegno alle nostre donne, madri, moglie e figlie che hanno 18 uomini prigionieri a Bengasi da 44 giorni". Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci è in piazza Montecitorio a Roma per manifestare insieme ai familiari contro il sequestro dei pescatori avvenuto in Libia il primo settembre scorso. "Vogliamo che lo Stato dia segnali forti perché non possiamo più attendere". A Montecitorio è arrivato anche anche il leader della Lega Matteo Salvini per sostenere l'appello delle famiglie dei 18 marinai. Intanto Trapani ha abbassato a mezz’asta le bandiere e lascerà accese le luci del Municipio, in segno di solidarietà con i 18 uomini degli equipaggi sequestrati dai militari libici del generale Khalifa Haftar.

