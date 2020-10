Lopalco choc a Piazzapulita: bugie agli italiani sulle mascherine, ecco perché

09 ottobre 2020 a

Ora sono obbligatorie ma per settimane, le più delicate per la pandemia, è stato detto che le mascherine non servivano. Il perché lo rivela Pierluigi Lopalco, messo alle strette durante Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su La7. La giornalista Valentina Petrini incalza il virologo, ora assessore regionale nella Puglia di Michele Emiliano: “Perché all’inizio avete detto alla popolazione di non mettere le mascherine?". La risposta di Lopalco lascia di stucco: “Perché non c’erano”.

"Io non l'ho mai detto" che non servivano, si difende il virologo che però rivela il motivo dietro alle dichiarazioni di tanti esperti nelle prime settimane della pandemia di Coronavirus. Perché hanno detto agli italiani che le mascherine non servivano? Semplice, spiega Pierluigi Lopalco, "perché le mascherine non c'erano. La priorità era dare le mascherine agli operatori sanitari".





Insomma, governo e regioni non avevano abbastanza mascherine nonostante gli allarmi dopo la catastrofe cinese. I ritardi e gli scandali sull'approvvigionamento dei Dpi hanno peggiorato la situazione. E nessuno ha messo in guardia gli italiani.

